The Last Oricru to Gothic zszyty z Dark Souls. Wyszła kaszana - recenzja

The Last Oricru to gra łącząca drewnianą rozgrywkę Gothica z bezwzględnymi mechanizmami Dark Souls. Na papierze brzmi świetnie, ale deweloperom zabrakło kunsztu, by dobrze ożenić oba światy. Wyszło monstrum, do tego takie rozpadające się na oczach gracza. Mimo tego do The Last Oricru powracam regularnie. Nie tylko z powodu chorobliwego masochizmu.