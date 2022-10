Jak zabezpieczyć pocztę elektroniczną? Najlepiej postawić na 2FA

Poczta elektroniczna jest jedną z najpopularniejszych usług internetowych. To ona zapewnia komunikację pomiędzy internautami na najbardziej podstawowym poziomie, jednak wspomaga również budowę architektury bezpieczeństwa. Inaczej niż w przypadku mediów społecznościowych, za pomocą protokołu SMTP możemy wysyłać wiadomości do każdej osoby lub firmy w Internecie, a nie tylko do znajomych (trafianie naszej korespondencji do spamu jest zupełnie inną kwestią).