Nagrody Nobla 2022: poznaliśmy laureata w dziedzinie fizjologii i medycyny

Fizyka nie rozpoznaje się jako polskiego noblisty, ze względu na jego obywatelstwo. Bowiem Józef Rotblat opuścił Polskę w przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej, do kraju już nigdy nie wracając. Obywatelstwo brytyjskie przyjął dopiero w 1946 roku i aż do śmierci mieszkał i żył w Londynie. Jednocześnie aż do końca swych dni podkreślał swą polskość i zaznaczał, że „jest Polakiem z brytyjskim paszportem”.