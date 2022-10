Kto powiedział, że dziewczynki nie potrafią programować? Nie opowiadajmy im takich bajek

Ma to sens, ponieważ dzieci chłoną informacje jak gąbki, więc im wcześniej dowiedzą się, że ich płeć nie ogranicza ich w życiu i nie muszą podążać za utartymi schematami, tym lepiej dla nas wszystkich. Dziewczynki z powodzeniem zdobywać wszystkie możliwe życiowe szczyty, w tym również w zawodach, które do tej pory kojarzyły się z męskimi. Jednym z takich środowisk jest branża IT. Intel razem z Fundacją IT GIRLS postanowił między bajki włożyć bajki, że dziewczyny nie radzą sobie w branży IT i na kierunkach ścisłych. W ich nowych wersjach Kopciuszek koduje, Roszpunka jest inżynierem, A Jaś i Małgosia to hakerzy. Program jest kierowany do dzieci (dziewczynek i chłopców), nauczycieli i rodziców. Wystarczy wypełnić formularz, żeby otrzymać paczkę zawierającą plik PDF z pięknie ilustrowanymi i zaktualizowanymi bajkami, scenariusz lekcji dla nauczycieli o technologii, audiobooki oraz plik ze wskazówkami jak rozmawiać z dziećmi o nowych technologiach.