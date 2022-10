Infinix Zero Ultra - ten telefon naładujesz od zera do pełna w 12 minut

Długość pracy po naładowaniu to pięta achillesowa świata elektroniki użytkowej. Smartfony wytrzymują dzień lub trochę więcej, a na ich ładowanie trzeba poświęcić sporo czasu. Na szczęście jest szybkie ładowanie. Inifnix Zero Ultra ma akumulator o pojemności 4500 mAh, a dzięki funkcji Thunder Charge 180W naładujemy go od 1 do 100 proc. w 12 minut. Tę informację łatwo przełożyć na życie codzienne - wystarczy, że podłączymy smartfon do ładowarki na czas - powiedzmy - kąpieli, by po jej zakończeniu korzystać z w pełni naładowanego urządzenia.