Jak pogodzić pracę przy komputerze z pasją gier wideo?

Trzecia porada to drugi komplet akcesoriów. Od wielu lat używam innej klawiatury i myszki do pracy, a innych do gier. Nie tylko dlatego, że zwykle akcesoria biurowe nie nadają się do grania, ale przede wszystkim dlatego, by czuć fizyczne rozróżnienie między czasem na pracę i czasem na zabawę. Oczywiście nie jest to rozwiązanie tanie, więc można się pokusić o coś innego – jeśli na co dzień pracujemy z podłączonym monitorem, albo przynajmniej z dodatkową klawiaturą, to na czas grania warto je odłożyć na bok i korzystać wyłącznie z ekranu i klawiatury wbudowanych w laptop. Podobnie jak stworzenie osobnej przestrzeni wirtualnej na gry pomaga odseparować zabawę od pracy, tak spojrzenie na inny wyświetlacz czy korzystanie z innych akcesoriów pozwalają „oszukać” mózg, który nie czuje, jakbyśmy mu kazali kolejne godziny siedzieć w robocie, ale zmienili środowisko na nieco inne. Laptop to przede wszystkim mobilność, więc jeśli tylko miejsce w domu na to pozwala, czasem warto nawet przenieść się na czas grania do innego pomieszczenia lub przestawić laptop w inne miejsce. Byle tylko nieco zmienić otoczenie.