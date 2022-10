Samoloty mają miejsce wiecznego spoczynku. Na tym cmentarzysku kończą statki powietrzne

W każdej chwili na całym świecie w powietrzu znajduje się kilkanaście tysięcy samolotów. Wiele z nich przez długie lata nie znajduje wytchnienia, bowiem samolot stojący na płycie lotniska to zmarnowane pieniądze. Z perspektywy linii lotniczej każda maszyna powinna jak największą część dnia znajdować się w powietrzu wykonując kolejne loty z punktu A do punktu B. Mimo tego, nierzadko zdarza się, że samoloty latają przez dwie, trzy dekady, zanim trafią… No właśnie, gdzie trafia samolot, gdy nie nadaje się już do latania?