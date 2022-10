Cyberprzestępczość kosztuje firmy 1,79 mln dolarów na minutę. Jak zabezpieczyć się przed hakerem?

Pandemia okazała się przyspieszaczem cyfrowych trendów – pracy zdalnej i digitalizacji usług. Dziś przez sieć zakładamy konta bankowe, rozliczamy księgowość, zarządzamy projektami i kontaktujemy się z ludźmi w pracy. Firmy wciąż pracują w modelu hybrydowym, co oznacza, że znaczna część pracowników nie przychodzi do biura każdego dnia. Do świata online przenosimy kolejne aktywności, co niestety przyciąga również hakerów.