Nowe Maki lada dzień. Na co warto czekać, a co lepiej kupić już teraz?

Apple M2 nie przyniósł ogromnego skoku wydajności w MacBooku Air, bo w większości zadań jest on mniejszy niż +20 proc. Tym niemniej przyniósł istotną zmianę w maksymalnej ilości zunifikowanej pamięci; 16 GB w wielu zastosowaniach nie zdaje egzaminu, więc 24 GB to bardzo istotny upgrade. I o ile w malutkim i cieniutkim MacBooku Air przyrost wydajności pociągnął za sobą problemy natury termicznej, tak w większych, lepiej chłodzonych obudowach komputerów stacjonarnych nie ma co się bać tego typu problemów. Jeśli więc nosisz się z zakupem komputera stacjonarnego od Apple’a, warto poczekać do premiery nowych modeli. Nawet jeśli będą one nieco droższe od poprzedniej generacji, to wzrost wydajności bez kompromisu termicznego będzie wart dopłaty.