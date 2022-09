Plama gazu ma kilometr średnicy. Wyciek z Nord Streamu to katastrofa dla środowiska naturalnego

Tymczasem inżynierowie przyznają, że w obecnej sytuacji nie ma żadnej możliwości powstrzymania wycieku, a więc cały gaz znajdujący się w gazociągu najprawdopodobniej do końca tygodnia trafi do atmosfery. Skutki wycieku 400 000 ton metanu można porównać do wpływu dwóch milionów samochodów osobowych na środowisko naturalne. Badacze jednak wskazują, że skutki dla klimatu będą porównywalne z uwolnieniem do atmosfery 7,5 miliona ton dwutlenku węgla. Z jednej strony to dużo, a z drugiej rocznie na całym świecie emitowane są ok 32 mld ton CO2 do atmosfery, więc sam wyciek nie będzie bezpośrednio zauważalny.