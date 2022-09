To Google Grafika, czyli moduł Wyszukiwarki Google do wyszukiwania zdjęć, obrazków i ilustracji. Można w jej ramach, na przykład, wysłać do aplikacji zdjęcie, by ta znalazła podobne fotografie i materiały wizualne. Nie można jednak w łatwy sposób łączyć tych dwóch mechanizmów. Można szukać albo tekstem (wprowadzanym z klawiatury bądź głosowo), albo obrazem. To niebawem się zmieni.