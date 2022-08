To absolutnie wyjątkowa okazja. Można wymyślić nazwę dla prawdziwej planety. Rusza konkurs

Ok, spokojnie. Zapomnij o wszelkich zwariowanych pomysłach. Nie da się nazwać planety Mateuszek Kłamczuszek czy Irasiad. To by było interesujące, ale jest niemożliwe. Nazwami mogą być nazwy przedmiotów, ludzi lub miejsc, które „mają znaczenie kulturowe, historyczne lub geograficzne i ponadto godne są tego, aby uwiecznić je na nieboskłonie”.