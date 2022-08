Samoczyszczący się mop to główna zaleta opisywanego modelu. Takie rozwiązanie docenimy z kilku powodów. Po pierwsze, unikamy niezbyt przyjemnej procedury czyszczenia brudnego mopa po każdym sprzątaniu. Po drugie, nie musimy przerywać pracy odkurzacza, gdy dostanie on zadanie sprzątnięcia bardzo brudnej powierzchni i trzeba umyć nasadkę, by uniknąć rozmazania brudu.