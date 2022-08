Samoloty będą latać bez pilotów po zatłoczonym niebie. Naukowcy właśnie stworzyli do tego algorytmy

Aby wejść w interakcję z innymi samolotami, tak jak zrobiłby to ludzki pilot, sztuczna inteligencja wykorzystuje zarówno obraz przechwytywany przez kamery, jak i język naturalny, aby przekazać swoje intencje innym statkom powietrznym - również tym autonomicznym. Według uczonych takie zachowanie prowadzi do bezpiecznej i zgodnej z zasadami społecznymi nawigacji. Udało im się to osiągnąć poprzez trening SI na danych zebranych na lotnisku hrabstwa Allegheny i regionalnym lotnisku Pittsburgh-Butler. W ramach treningu sztuczna inteligencja otrzymała zestawy danych, które obejmowały schematy ruchu lotniczego, obrazy samolotów i transmisje radiowe.