Policja daje milion za wskazanie winnego katastrofy na Odrze. Winni są na wyciągnięcie ręki

Rządzący traktują środowiska ekologiczne jak wrogów, a nie partnerów. Panuje zasada "jakoś to będzie", a raczej: "po nas choćby potop". Lata niedbalstwa, ignorancji, braku poszanowania dla przyrody doprowadziły do tego, że niektórzy bezkarnie mogli doprowadzić do zatrucia drugiej co do wielkości rzeki w Polsce. Nie wiadomo, czy i kiedy powróci do swojego dawnego stanu. A wszystko to przy milczącym przyzwoleniu władz, które próbowały zamieść sprawę pod dywan, udając, że nic się nie dzieje.