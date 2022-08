Stworzyli drożdże piekarskie z ludzkim DNA. To nie szaleństwo, ale przełom

Nie jest to pierwszy eksperyment zespołu pod przewodnictwem Daran-Lapujade, który pod lupę bierze możliwości, jakie dają drożdże. W poprzedniej pracy temu samemu zespołowi uczonych udało się zaprojektować sztuczne chromosomy, które działają jak "platforma DNA" do wprowadzania nowych funkcji w drożdże. Było to punktem wyjścia do dalszych badań, w ramach których naukowcy chcieli zobaczyć, jak daleko mogą się posunąć z dodaniem wielu ludzkich genów i całych ścieżek metabolicznych, i czy komórki nadal będą funkcjonować jako jedna, spójna całość. "Uczłowieczenie" drożdży piekarskich, choć z pozoru brzmi zabawnie, było głównym celem naukowców.