Niebo w sierpniu 2022: zobaczymy rój Perseidów, letnie gwiazdozbiory i kilka planet

Kiedy jednak przyzwyczaimy swój wzrok do ciemności - a naprawdę warto to zrobić - to obok tych gwiazdozbiorów zaczniemy dostrzegać inne, i nierzadko dużo atrakcyjniejsze. Moimi osobistymi faworytami są gwiazdozbiory: Delfina i Strzały, które ze względu na swoje niewielkie rozmiary, ale też niewielką jasność, wydają się dużo bardziej delikatne i misterne, nie mówiąc już o tym, że naprawdę nie trzeba w ich przypadku zbyt dużo wyobraźni, aby zobaczyć w nich faktycznego delfina i strzałę.