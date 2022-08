Awaria systemu domen NASK. Spore utrudnienia dla użytkowników

Z informacji udzielonych przez home.pl na Facebooku wynika, że rejestracja i zakup nowych domen .pl zainicjowane w 12.08 zostaną sfinalizowane i potwierdzone do wtorku 16.08. Ważność wygasających w okresie awarii domen .pl przedłuży się automatycznie o 4 dni. Nie dotyczy to jednak domen, którym w okresie do 16.08 kończy się status BLOCKED.