Z kolei sekunda przestępna wprowadzona została po to, by zsynchronizować dobę z ruchem obrotowym Ziemi, który się opóźnia. To historyczna zaszłość. Gdy w latach 50 ubiegłego wieku wyznaczano długość doby słonecznej, a co za tym idzie, także długość sekundy, zrobiono to nieprecyzyjnie. Naukowcy nie przewidzieli takich zmiennych jak spowalniająca prędkość obrotu Ziemi. Dlatego od czasu do czasu trzeba sekundę dodać. Odkąd została wprowadzona, dodawano ją 27 razy. Ostatni raz 31 grudnia 2016 roku (zawsze dodaje się ją na koniec czerwca lub grudnia).