Portal Vice dotarł do Williama Sachiti, który w wywiadzie potwierdził, że to on ukrywa się pod pseudonimem oraz że wypowiedź o zamiarach jest pół żartem pół serio. Żartem, ponieważ Sachiti nie planuje wykorzystania radaru do szukania życia pozaziemskiego. Serio, ponieważ przedsiębiorca ma plany wobec kompleksu - gdyż by zakupić radar, mężczyzna musiał zakupić również kilka budynków towarzyszących konstrukcji.