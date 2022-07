Robisz kilka byle jakich zdjęć, a dostajesz piękną grafikę 3D. Oto Nvidia Instant NeRF

Fotorealistyczna grafika w grach czy filmach pozostaje marzeniem od zarania grafiki komputerowej i dziś jesteśmy już bardzo, bardzo blisko, by osiągnąć poziom, w którym generowany komputerowo obraz jest niemożliwy do rozróżnienia od prawdziwości. Póki co jednak jest to bardzo kosztowny i długotrwały proces, wymagający wiedzy i potężnej mocy obliczeniowej. Nvidia Instant NeRF może to zmienić – już we wczesnej fazie ta technologia prezentuje się rewolucyjnie.