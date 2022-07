Choroba Alzheimera to powszechnie występująca, póki co nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna, atakująca głównie osoby starsze po 65 roku życia. Leczenie choroby ograniczone jest jak dotąd do leczenia objawowego, a to z kolei oznacza, że im szybciej choroba zostanie wykryta, tym dłużej będzie można podejmować wysiłki mające na celu jej zahamowanie.