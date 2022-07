Komisja: woda jest czysta, śmiało wchodźcie. Oni apelują, żeby jednak się nie kąpać

W poniedziałek, po przyjściu do REJSU, ze zdumieniem spostrzegliśmy, że woda w jeziorku przybrała zielony kolor, a także lekko zmieniła konsystencję. Nie wiedząc, co się stało, natychmiast poinformowaliśmy osobę, która z ramienia ZGN-u zajmuje się na terenie REJSU m.in. regulacją poziomu wody, fontanną i innymi sprawami związanymi z wodą. Szanowny pan, podobnie jak my, nie wiedział, co się stało z naszym zbiornikiem, więc poinformował o sprawie Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, który to w trybie pilnym wysłał do nas komisję w celu zbadania sytuacji. Po przyjeździe na miejsce, komisja nie stwierdziła niczego niepokojącego. O godzinie 15, podczas wizytacji, zbiornik nie był już tak bardzo zielony i woda nie była tak gęsta, jak kilka godzin wcześniej i być może dlatego członkowie komisji uznali, że nie dzieje się nic alarmującego.