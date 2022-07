IT w banku? Prosta droga do rozwoju

Banki i instytucje finansowe stają dziś w pierwszym szeregu, jeśli chodzi o adopcję najnowszych rozwiązań IT. Postępująca cyfryzacja wymogła przeniesienie się do chmury i koncentrację na kanale mobilnym. Banki rozwijają aplikacje, budują modele uczenia maszynowego i inteligentnych asystentów do pomocy w codziennych zadaniach. Nie pamiętają przy tym o bezpieczeństwie w sieci. Drobiazgowo monitorują dostęp do systemów i niejednokrotnie zatrudniają etycznych hakerów (white hats), którzy szukają nieszczelności i szybko wdrażają nowe rozwiązania.