Samsung kończy z produkcją wyświetlaczy LCD. To już się nie opłaca

Biznes LCD już dawno przestawał się spinać finansowo, o czym było głośno w 2020 r. To właśnie wtedy Samsung Display miał kończyć z produkcją LCD, ale wtedy Covid wywrócił rynek do góry nogami. Z uwagi na pracę i naukę zdalną wzrósł popyt na urządzenia z ekranami LCD. Doszło do tego, że potrzebne były dostawy od wszystkich podwykonawców, by zapewnić podaż. Jak wiemy, to nie wystarczyło, bo rynek borykał się z wielkimi problemami z dostępnością elektroniki.