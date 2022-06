Jak dobrze rozpocząć przygodę z obstawianiem? Poradnik dla początkujących

Jednak żadna z tych rzeczy nie jest tak ważna jak kursy bukmachera na poszczególne spotkania. Im większe kursy oferuje bukmacher, tym lepiej dla użytkownika, bo oznacza to wyższe wygrane. Kurs to nic innego jak szansa, jaką bukmacher daje na wystąpienie danego zdarzenia. W Polsce przyjęło się wyrażanie ich za pomocą systemu dziesiętnego, np. 1,83 czy 2,20. Im mniejszy kurs, tym bukmacher ocenia wystąpienia tego zdarzenia jako bardziej prawdopodobnego. Wygrana to efekt pomnożenia naszej stawki z kursem. W teorii gdy gramy jakieś wydarzenie z kursem 2 za 100 zł to nasza ewentualna wygrana wyniesie 200 zł. Jednak w Polsce istnieje również 12 proc. podatek obrotowy odejmowany ze stawki, więc gdy na nasz zakład przeznaczamy 100 zł, to tak naprawdę gramy za 88 zł, a wygrana wyniesie 176 zł. Warto przeglądać oferty bukmacherów, bo może się okazać, że niektórzy oferują znacznie wyższe kursy niż konkurencja. Każdy wyższy kurs to nasz wyższy potencjalny zysk.