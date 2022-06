Tak lekki, jakby był pusty w środku. Mimo tego LG gram 17 (2022) spełnia wysokie wymagania Intel Evo

LG odświeżyło ofertę niezwykle lekkich laptopów LG gram. Modele 16 cali i 17 cali trafiły już do Spider's Web, a ja wciąż nie mogę się nadziwić, jak nadnaturalnie lekkie są te konstrukcje. Gdyby nie oznaczenie Intel Evo gwarantujące topową multimedialną wydajność, można by sądzić, że do redakcji trafiły same obudowy, bez podzespołów w środku.