Upił się i zgubił pendrive'a. Były na nim dane prawie pół miliona osób

Następnie tego samego dnia - 21 czerwca, za pośrednictwem call-center w sąsiedniej Osace, przesłał dane z pendrive do odpowiedniej jednostce w firmie. Jednakże po przesłaniu danych nie wyczyścił zawartości pendrive, lecz poszedł do lokalnej restauracji, w której - jak donosi NHK - pił alkohol. Mężczyzna wracał do domu w stanie upojenia alkoholowego, lecz nie dotarł do niego, zasypiając na ulicy. Kiedy obudził się rano, w środę 22 czerwca z przerażeniem odkrył, że nie ma ze sobą torby zawierającej pendrive.