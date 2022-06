Jaki komputer dla ucznia szkoły podstawowej wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Jeśli zaś chodzi o RAM, to niezbędnym minimum jest dziś 8 GB pamięci operacyjnej. Nadal można znaleźć na rynku komputery z 4 GB RAM-u, ale zakup takiego sprzętu nie będzie dobrym pomysłem. 8 GB RAM-u to minimum, które umożliwia płynne korzystanie z przeglądarki i jednoczesne odpalenie Microsoft Teams do nauki zdalnej, a to przecież podstawa. Jeśli budżet pozwala, warto nawet dopłacić do laptopa wyposażonego w 16 GB RAM-u, by – podobnie jak w przypadku SSD – upewnić się, że komputer będzie wystarczający nie tylko dziś, ale także za kilka lat.