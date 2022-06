Patrzysz na obrazek, a mózg myśli, że jesteś w ciemnym pomieszczeniu. Naukowcy opracowali iluzję oszukującą odruchy

Na podstawie nowej iluzji "poszerzającej się dziury" pokazujemy, że źrenica reaguje na to, jak postrzegamy światło - nawet jeśli to "światło" jest wyimaginowane jak w iluzji. Stoi to w opozycji do powszechnego przekonania, że źrenica reaguje jedynie na ilość energii świetlnej, która faktycznie dociera do oka. Iluzja rozszerzającej się dziury powoduje odpowiednie rozszerzenie źrenicy, co miałoby miejsce, gdyby naprawdę zrobiło się ciemniej - powiedział Laeng cytowany przez SciTech Daily