Nowe telefony Xiaomi to nie wszystko. Nadchodzi opaska Xiaomi Mi Band 7

Chociaż oficjalna prezentacja produktu jeszcze przed nami, to do sieci trafiły już pierwsze informacje na temat tej opaski oraz wizualizacje tego, jak może ona wyglądać. Dzięki temu wiemy, że w kwestii wyglądu wiele się nie zmieni - nadal będzie to podłużna plastikowa "pigułka" z gumową opaską.