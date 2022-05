Wyższe temperatury, mniej wilgoci w atmosferze, czyli zmiany wynikające bezpośrednio z ocieplania klimatu, powodują przyspieszenie procesu starzenia drzew. Cieplejsze i suchsze powietrze skuteczniej i szybciej wysusza drzewa. W pewien sposób proces ten przypomina to, co się dzieje z rafą koralową na całym świecie. Rosnąca temperatura wód powoduje coraz częściej blaknięcie i obumieranie olbrzymich połaci rafy koralowej. Tak samo jak koralowce, tak i drzewa do odpowiedniego wzrostu i zdrowia wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych. Te niestety na skutek szkodliwej działalności człowieka zmieniają się szybciej, niż drzewa potrzebują, aby się przystosować.