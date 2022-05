Telewizor zawiera cztery złącza HDMI 2.0b. To oznacza, że nie obsługuje on sygnału Ultra HD przy 120 Hz, który zapewniają konsole do gier bieżącej generacji. Albo 4K w 60 Hz, albo 1440p w 120 Hz. To oznacza, że bawiąc się z tym telewizorem gracze nie wykorzystają pełni możliwości sprzętowych swoich maszynek do grania. Na szczęście dla tych, którzy nie przejmują się brakiem obsługi 120 kl./s, reszta wieści jest dobra.