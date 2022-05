Z rzucaniem palenia doszliśmy do ściany

W zamian palacze używają np. plastrów nikotynowych, albo bezdymnych inhalatorów nikotyny. Te drugie nie spalają tytoniu tylko go podgrzewają dzięki czemu stężenie rakotwórczych substancji jest kilkudziesięciokrotnie niższe niż w papierosowym dymie. Finalnym etapem jest jednak oczywiście całkowite rzucenie palenia, tak samo jak w strategii numer jeden. To, co różni obie ścieżki, to czas, jaki mija od podjęcia decyzji o rzuceniu do rzeczywistego rzucenia palenia.