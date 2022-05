Myślę, że internet nigdy nie będzie do końca uregulowany. Oczywiście UOKiK teraz zabrał się za influencerów, którzy nie oznaczali reklam. W tym elemencie to się na pewno ucywilizuje. Ale przecież nie uregulujesz tego, co twórcy mają tworzyć, ani tego, co odbiorcy chcą sobie obejrzeć. To ich wybór i jedyne, do czego można dążyć, to raczej jakieś kodeksy dobrych praktyk i ewentualnie społeczna ich kontrola. Regulacje prawne nie zdadzą tu egzaminu, bo technologie rozwijają się dużo szybciej w porównaniu z procesami legislacyjnymi.