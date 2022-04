Mam dziwną, masochistyczną słabość do strategii na Switchu. Chociaż ten gatunek gier wybitnie nie idzie w parze ze sterowaniem kontrolerami oraz małym wyświetlaczem tabletu, przeszedłem już kilkanaście "strategicznych" oraz "taktycznych" tytułów na hybrydowej konsoli Nintendo. Od wielkich hitów na wyłączność jak Fire Emblem: Three Houses, po porty popularnych serii z innych platform, co by wskazać np. Civilization VI. Ot, taki dziwny fetysz.