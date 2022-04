Wystarczy przypomnieć sobie o modelu TCL C825, jednym z lepszych telewizorów minionego roku. To telewizor z podświetleniem Mini LED (świetny kontrast), matrycą VA z QLED (świetne kolory), złączami HDMI 2.1 (pełna zgodność z konsolami do gier najnowszej generacji), dźwiękiem Onkyo z wbudowanym subwooferem i najnowszą wersją Android TV na pokładzie. To również rekomendowany przez Activision Blizzard telewizor do zabawy w Call of Duty: Vanguard - jedną z najpopularniejszych i najlepszych sieciowych strzelanek na rynku. To absolutny hit. Zresztą, tak na marginesie, nikogo do tego nie trzeba przekonywać: w poprzednim roku miesięcznie nawet kilkanaście procent sprzedawanych telewizorów QLED było urządzeniami TCL.