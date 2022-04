Oto nowa Motorola Edge 30. Kuracja odchudzająca podziałała

Oczywiście jak na smartfon Motoroli z wysokiej półki przystało, Moto Edge 30 może być czymś więcej niż tylko telefonem. Dzięki stale rozwijanej platformie Ready For możemy ją przekształcić w pełnoprawny komputer, łącząc się bezprzewodowo z wyświetlaczem i akcesoriami. Patrząc na to, jak dobrze tryb Ready For działa na droższej Edge 30 Pro, Motorola wyrasta nam na lidera tego typu rozwiązań.