Bardziej dyskusyjne elementy laptopa to wysuwana kamera osadzona w klawiaturze czy brak czytnika SD w obudowie. Wszystko to zostało spięte rozsądną ceną na poziomie 5199 złotych, w ramach której otrzymujemy urządzenie wydajniejsze od biurowych laptopów droższych o kilkaset złotych, co wykazały nasze redakcyjne testy. Nim jednak do nich przejdziemy, muszę zacząć od tego, co spodobało mi się najbardziej. Tylko spójrzcie na ten ekran: