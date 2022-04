Problem pojawia się wtedy kiedy dziennikarze zaczynają się domagać informacji o finansowaniu i postępach prac. W Stanach Zjednoczonych orężem takich dziennikarzy jest Ustawa o Wolności Informacji (FOIA, ang. Freedom of Information Act). Na podstawie ustawy tej można się zwrócić do dowolnej instytucji rządowej z zapytaniem o jej działalność i uzyskać odpowiednie informacje. W 2017 r. New York Times opublikował artykuł, w którym opisał niejawny program badawczy Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) realizowany w ramach Departamentu Obrony w latach 2007-2012. Ze względu na poziom oryginalności całego projektu wkrótce potem agencję wywiadu wojskowego zalały kolejne wnioski o dostęp do informacji. To właśnie AATIP odpowiada za ujawnienie kilku nagrań ze spotkań pilotów myśliwców wojskowych z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Agencja dość długo trzymała ta wnioski bez odpowiedzi, jednak na przestrzeni ostatnich kilku tygodni odpowiada kolejnym redakcjom, dając im po raz pierwszy dostęp do informacji o prowadzonych w ramach projektu pracach.