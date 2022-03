Schemat współpracy był prosty: gdy orki zauważyły ​​wieloryba, natychmiastowo płynęły w dół zatoki, by obudzić wielorybników za pomocą uderzeń ogonami w wodę. Obudzeni wielorybnicy wsiadali do łodzi, wiosłując w kierunku wskazanym przez orki. W tym czasie stado pod przywództwem Old Toma zaganiało wieloryby do miejsca dogodnego dla wielorybników i powstrzymywały je przed ucieczką. Gdy wielorybnicy byli wystarczająco blisko wieloryba, zabijali go za pomocą ręcznych harpunów. Po śmierci wielorybnicy przyczepiali do zabitego wieloryba boję, a następnego dnia po nią wracali z orkami. Old Tom (a nierzadko też inne orki) często pomagał ludziom, ciągnąc ciało na stację za pomocą metalowej liny.