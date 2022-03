Młodzi użytkownicy PeoPay Kids mogą już płacić BLIK-iem

PeoPay Kids to usługa dla dzieci od 6 do 13 lat, która ma wprowadzać młodego użytkownika w świat finansów i uczyć go nawyków oszczędzania. Nadzór nad finansami podopiecznych mają rodzice. Dieje się to w dyskretny sposób z poziomu Panelu rodzica w jego aplikacji PeoPay lub na stronie Pekao24.