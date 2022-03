Bioreaktor w centrum Belgradu. Usuwa tyle CO2, co dwa drzewa

LIQUID3 to zewnętrzny fotobioreaktor zaprojektowany przez naukowców z Instytutu Badań Multidyscyplinarnych Uniwersytetu w Belgradzie. Urządzenie to wykorzystuje mikroalgi do fotosyntezy i usuwania takiej samej ilości CO2 z powietrza jak dwa dziesięcioletnie drzewa.

Znajdujący się w stolicy Serbii fotobioreaktor jest - w dużym uproszczeniu - pojemnikiem, który za pomocą specjalnych paneli wykorzystuje światło słoneczne do hodowli mikroorganizmów fototroficznych wytwarzających biomasę.