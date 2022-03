Do osób posiadających ukraińskie karty SIM logujących się do polskich sieci komórkowych przesłano Alert RCB w związku możliwością otrzymania numeru PESEL. Wiadomość została wysłany w języku ukraińskim. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, kampania informacyjna przez mechanizm RCB potrwa do 20 marca.