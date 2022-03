PESEL dla Ukraińców od dziś. Największe i najszybciej zrealizowane zmiany w historii numeru

Przepisy umożliwiające Ministrowi Cyfryzacji zakup sprzętu dla samorządów weszły w życie w dniu 13.03.2022 r. w ramach specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Pomimo ogromnego zaangażowania urzędników, ze względu na konieczność zakupu sprzętu, jego konfiguracji i dostarczenia do użytkowników, nie jest możliwe dostarczenie sprzętu od ręki do samorządów. Pierwsze urządzenia powinny trafić do użytkowników do końca tygodnia.