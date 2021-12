Rok 1984 miał być przestrogą, a nie instrukcją? Oto prawda o wcale nie najważniejszej książce Orwella

Nie ma chyba książki, której tytuł powracałby tak często i do której tyle razy by się odwoływano, za każdym razem mając na myśli co innego. Dziś Orwella na swoje sztandary biorą przede wszystkim antyszczepionkowcy. To boli, bo przecież „Rok 1984” przestrzegał przed tym, co stanie się, gdy zniknie prawda obiektywna. Ale może zamiast irytować się, że Orwell stał się wyświechtany, powszechny i niezrozumiany, lepiej sięgnąć po inne jego dzieła, a nie próbować tłumaczyć „Rok 1984”?