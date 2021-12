Rosjanie znowu zaliczyli wtopę. Ciężka rakieta Angara A5 wystartowała, ale ładunek spadnie gdzieś na Ziemi

Jeszcze tydzień temu inżynierowie rosyjscy mieli nadzieję choć zakończyć rok jakimś udanym startem. Jak się jednak okazało 2021 rok Rosjanie mogą spisać na straty. Wystarczy przypomnieć, że w tym roku rosyjski moduł Nauka dostarczony po latach opóźnienia na orbitę po podłączeniu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wskutek niekontrolowanego uruchomienia silników obrócił stacją o 540 stopni powodując poważne zagrożenie i sporo zamieszania. Kilka miesięcy później to samo, aczkolwiek w mniejszym stopniu zrobił statek Sojuz. Jeżeli doliczymy do tego idiotyczny test broni antysatelitarnej kilka tygodni temu, który doprowadził do powstania chmury odłamków, która teraz zagraża m.in. stacji kosmicznej jak i satelitom konstelacji Starlink, to zdecydowanie nie można tego roku zaliczyć do udanych. Porażka testu rakiety Angara 5 tylko to potwierdza.