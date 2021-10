Stanęli nago nad Morzem Martwym i liczą na to, że pomogą mu nie wyschnąć

Krajobraz nad Morzem Martwym przypomina pejzaż z jakiejś obcej planety. Nazwa Morza Martwego jest dość myląca – w rzeczywistości, ów zbiornik jest jeziorem. Znajduje się na pograniczu Izraela, Palestyny i Jordanii a jego nazwa jest nieprzypadkowa. Jest tak słone, że wręcz trudno się w nim utopić. Stężenie soli sprawia, że odwiedzający to miejsce turysta musi się bardzo postarać, by się w nim utopić. Soli jest tak wiele, że nie trzeba umieć pływać, by unosić się na powierzchni jeziora.