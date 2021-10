Każdy telewizor przed wysłaniem do klienta jest kalibrowany – co jest rzadkością na rynku. Telewizory produkowane masowo są również kalibrowane w sposób bardzo uproszczony, o czym wie większość entuzjastów. Jak ktoś szuka idealnego obrazu, który superwiernie odtwarza materiał żródłowy, powinien zainwestować w usługę kalibracji. Technik wówczas pojawi się w domu i za pomocą specjalistycznych narzędzi dopieści parametry pracy matrycy do specyfiki danego telewizora. W przypadku Loewe jest to zbędna inwestycja – telewizor jest indywidualnie kalibrowany jeszcze przed zapakowaniem go do pudełka.