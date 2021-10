Bowers & Wilkins PX7 Carbon Edition - styl i ANC z najwyżej półki w rozsądnej cenie

Nauszne słuchawki Bluetooth to coraz częściej gadżet równie personalny, co nasz telefon. Liczy się więc nie tylko to, by dobrze grały, ale także to, by jak najlepiej się prezentować z nimi na głowie. To szczególnie ważne dla ludzi świata biznesu, którzy regularnie podróżują i poszukują słuchawek, które poza świetnym brzmieniem i redukcją hałasu będą też pasować do garnituru. Bowers & Wilkins PX7 Carbon Edition doskonale wywiązują się z tego zadania.